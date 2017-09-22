В Лондоне мужчина не смог взять кота из приюта из-за отсутствия отдельной комнаты для него

Житель Лондона хотел взять кошку из приюта Battersea Dogs & Cats Home, однако администрация категорически дала отказ. Аргументация – у животного не будет собственной комнаты.

По словам жителя Лондона, у него очень чистый дом и аккуратный дом, а также есть большой сад, где кошка могла бы гулять. Жилплощадь составляет 58 квадратных метров. Однако в приюте Battersea Dogs & Cats Home, куда он отправился, отказали, посчитая, что условия для животного будут недостаточно хороши. Местные специалисты утверждают, что кошке обязательно выделить особое пространство, которое будет принадлежать лично ей, как сообщает «Версия.Инфо».

В ином случае полноценный уход за животным не возможен. Кошка может испытывать большой стресс, гуляя просто по саду, а не имея личного уголка. Учитывая, что в Лондоне иметь дополнительную комнату в доме просто так – роскошь, любителя животных это удивило. Он отметил, что Battersea Dogs & Cats Home стоит сделать свои правила более гибкими.