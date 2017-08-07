Жители Австралии опасаются исчезновения редких видов рыб из-за добычи газа

В водах южной Австралии находится богатое месторождение природного газа. Общественность обратила внимание, что данный фактор является причиной проблем. Хотя добыча газа в этом районе и создаст рабочие места с другой стороны, это может уничтожить редкие виды рыб.

Город Порт-Линкольна был известен тем, что в его водах водилось огромное количество рыбы, что позволяло рыболовецким компаниям получать огромную прибыль. Однако нефтяная компания Statoil из Норвегии обнаружила в этом регионе огромное месторождение природного газа. Компания планирует начать добычу к концу 2019 года.

История Австралии напрямую связана с добычей и экспортом природных ресурсов. Добыча газа в южной части страны предоставит огромное количество рабочих мест на продолжительный период времени. Данная новость была положительно воспринята большей частью населения.

Однако не все радостно приняли эту новость. Противники добычи ископаемых заявили, что, несмотря на прибыль, существует угроза уничтожения нескольких уникальных видов морских обитателей. Во время добычи ресурсов может произойти разлив нефти, что приведёт к катастрофическим последствиям для региона, доход которого держится на туризме и рыбной ловле.