Собака из Уэльса названа одним из страшнейших домашних питомцев в мире

Жительница Великобритании Шторм Шайлер считает красивым своего домашнего питомца, входящего в тройку самых страшных собак на планете. Все дело в том, что четвероногий друг помог её преодолеть большие жизненные трудности.

Китайская хохлатая собака по кличке Чейз выглядит действительно устрашающе, и не по причине своих размеров или больших челюстей. Домашний питомец Шторм имеет множество изъянов, такие как катаракта одного глаза или отсутствие большинства зубок. К тому же пёс практически лысый.

Однако для хозяйки собаки важно не то, как выглядит четвероногий друг, а что он для неё сделал. В возрасте 18 лет у Шайлер произошла трагедия и в результате аварии она лишилась матери. Чейз помог ей преодолеть чувство незащищенности и сделал её уверенней в себе.

Также Шторм отметила, что когда её питомца назвали третьим в мире по уродливости, она действительно расстроилась. По её словам, всё дело в том, что многие считают некоторых животных страшными, но они красивы для своих хозяев по более особенным признакам, чем внешний вид.