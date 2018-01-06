Ким Кардашьян примкнула к акции протестов против насилия в школах‍

Известная фотомодель Ким Кардашьян присоединилась к флешмобу, направленному против домогательств и разного рода насилия. Движение набирает популярность во всех регионах США.

Решение о создании флешмоба пришло к активистам после ряда инцидентов, в которых пострадали ученики школ и других учебных заведений. Различные знаменитости стали присоединяться к движению и предлагать свои идеи по решению проблем, связанных с сексуальными домогательствами и насилия в США. Ким Кардашьян решила проявить свою позицию и присоединилась к движению. Известная модель подчеркнула, что решение проблем кроется в законных действиях, позволяющих повысить уровень безопасности в школах США, ученики которых часто берут оружие в руки.

Активисты движения преследуют цели по запрету продаж оружия, а также ужесточить наказания за нарушение правил хранения. Поводом для начала массовых акций стала стрельба в средней школе города Флориды, когда были убиты 17 человек и еще 14 госпитализированы. Этот случай стал одним из крупнейших за всю историю США.