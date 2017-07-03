В США задержана учительница, занимавшаяся сексом со школьником

В городе Гудивер, штат Аризона, 22 марта прошло слушанье по делу учительницы, имевшей сексуальные связи с одним из учеников. Суд округа Марикопа установил штраф в размере 250 тысяч долларов США.

Бретель Замора, 27-летняя учительница, была обвинена в совращении 13-летнего школьника. В документах дела заявлено, что она трижды занималась сексом с учеником в машине и в классной комнате, начиная с 1 февраля. Также учительница отправляла подростку текстовые сообщения непристойного содержания и фотографии, на которых она была голой.

Школьник отметил, что все началось с флирта учительницы в школьном кабинете. После этого он стал получать от нее сообщения с обнаженным телом преподавателя, а также он признался, что отправлял подобные снимки.

Сама Бретель Замора отметила, что с радостью бы отправилась домой и надеется, что будет отпущена на свободу. Известно, что ранее её муж просил отца школьника не разглашать информацию о сексуальных связях жены с ребенком.