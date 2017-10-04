Мексиканских студентов поймали за сексом в душе после совмещения ванных комнат

Один из университетов Мексики пару месяцев назад принял решение об отмене половой дифференциации для ванных комнат. Недавно в туалете учебного заведения были пойманы студенты, занимающиеся сексом.

Случай произошел в филиале крупнейшего в Мексике университета. В Сети появилась видеозапись, на которой видно пару молодых людей занимающихся сексом. Обнаженная спина парня, последовательные движения и приглушенные стоны девушки не оставлять сомнений в том, что же делают молодые люди.

Было отмечено, что инцидент произошел в отделении Национального автономного университета Мексики. Средства массовой информации ранее сообщали, что решение администрации об отмене раздельных ванных комнат для студентов вызвало негодование учащихся. Но, несмотря на это, уборные были совмещены. Стоит отметить и тот факт, что это не единственный университет принявший подобное решение. Администрация высшего учебного заведения никак не прокомментировала происшествие, известно лишь то, что личности студентов до сих пор не установлены.