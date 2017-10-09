Бывшая продавщица рассказала о работе проститутки, сравнив профессии

Бывшая продавщица рассказала о работе проститутки, сравнив две профессии. 25-летняя девушка проживает в Неваде (штат в США), и говорит, что теперь чувствует себя более безопасно, так как ее деятельность охраняется законом.

Зарубежные СМИ сообщают об интервью с одной с одной девушкой, которая легально занимается проституцией в штате Невада. Ее историю описывает агентство Daily Star. Так, девушка рассказывает, что раньше занималась продажами, но решила сменить профессию и не пожалела. По ее словам, сейчас она зарабатывает в разы больше, чем раньше. Чистый заработок в месяц у нее составляет тридцать тысяч долларов. Помимо этого, за годы работы она уже приобрела постоянных клиентов, которые состоятельны и в связи с этим обеспечивают ее новыми вещами, водят по ресторанам, а также платят за коммунальные услуги.

Говоря о том, как изменились ее отношения с родственниками, она отмечает, что они не приняли ее новую деятельность. Девушке ложно это понять, так как она считает себя успешной, и сама работа ей нравится.