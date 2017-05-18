Девять украинских священников лишены сана из-за обрядов "изгнания демонов"

9 священников Украины лишены своего сана Папой Римским Франциском. Отмечается, что все они совершали обряды экзорцизма над людьми без официального на то разрешения.

На сайте одной из церквей Украины сообщается о том, что Папа Римский рассмотрел письмо митрополита Василия, на основании которого лишил священнического сана 9 монахов, "изгоняющих демонов" из людей. Сообщается, что подобные обряды экзорцизма лишенные сана монахи проводили без официального на то разрешения, также не осуществлялся контроль над ритуалом.

С недавних пор 9 украинских монахов потеряли все свои права и обязательства в роли священников, кроме того, им запрещено наряжаться в монашеские рясы, читать молитвы за здоровье больных и проводить обряды "изгнания дьявола". Церковь также сообщается о том, что все лишенные сана монахи несли службу в монастыре Тернопольской области.