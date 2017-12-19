В Великобритании мужчина застрял в кресле кинотеатра и умер от приступа паники

В Великобритании житель Бирмингема решил отправиться в кино и купил себе билет в VIP-зону, где есть подставки для ног и специальные панели. Во время просмотра у британца упал смартфон, когда тот пытался его достать, голова застряла между креслами и мужчина получил сердечный приступ.

Как сообщается, для одного британца просмотр фильма в кинотеатре оказался смертельным. Мужчина отправился в местный кинозал, где купил себе билет в секции повышенного комфорта. Именно привилегии и дополнительные предметы VIP-зоны привели к тому, что просмотр для британца закончился трагически.

У мужчины, во время просмотра фильма, упал гаджет. Смартфон оказался между двух сидений и британцу пришлось наклоняться за своим устройством. Однако, достать телефон мужчине не удалось. Специальная подставка для ног придавила голову британца и тот не смог вылезти. В итоге, его спасали другие посетители кинотеатра.

Пока мужчину старались спасти, он сильно перенервничал и у него случился сердечный приступ. Чтобы достать британца пришлось сломать подставку, но уже было поздно, сердце мужчины дало сбой. В итоге, прибывшие медики смогли еще раз запустить сердце британца и отправили его в больницу. Там, спустя неделю, он умер. В кинотеатре сообщили о начали внутреннего расследования и проверках.