Меган Маркл на свадьбе может повторить образ принцессы Дианы

Британские модные дизайнеры пока не сообщают, у кого именно шьет себе свадебное платье Меган Маркл. Сообщается, что девушка может предстать в образе принцессы Дианы, когда та выходила замуж за принца Чарльза.

Свадьба принца Гарри и бывшей комедийной актрисы Меган Маркл постепенно приближается, и вся Великобритания ждет великое торжество, которое состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 18 мая. Модные эксперты утверждают, что в последнее время Меган Маркл очень часто повторяла наряды покойной матери своего жениха и, возможно, на свадьбе появится в таком же пышном платье.

Кроме того, в британском обществе заговорили, что бриллиантовая тиара принцессы Дианы может блистать на голове Меган Маркл в день бракосочетания. Сообщается, что принц Гарри уже попросил разрешение надеть тиару матери на голову своей невесты.