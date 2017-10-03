В Москве власти приступили к тестированию дронов-курьеров‍

В Москве начали тестировать новейшие дроны-курьеры. Техническая новинка была разработана в центре "Москва".

Разработанные в Москве дроны-курьеры позволяют использовать летательные аппараты с целью работы в службах доставки. Отмечается, что новинка очень легка в управлении, а оператору для запуска необходим только маршрут следования, который составляется с помощью персонального компьютера или любого мобильного устройства.

Дрон-курьер сможет доставить все необходимое без непосредственного управления человеком. Созданная программа позволяет дронам работать в автономном режиме, а ориентиром для него служит спутниковая навигация. Комптер может пролетать несколько десятков километров только на одном заряде.

После того, как дроны войдут в свободную реализацию, они могут быть использованы в промышленной сфере и в торговле. Необходимое программное обеспечение уже установлено на 20 коптерах.