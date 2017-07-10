Макаревичу настоятельно предложили эмигрировать в США

Андрею Макаревичу после его заявления о превращении россиян в "злобных дебилов" настоятельно посоветовали эмигрировать в США. Об этом заявил министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров.

Правительство Чечни не смогло оставить без внимание скандальное заявление российского музыканта Андрея Макаревича, которое буквальным образом "взорвало" Сеть 19 марта.

Министр республики Джамбуалт Умаров во время своего интервью поспешил саркастически отметить, что не понимает, каких усилий стоило Макаревичу, чтобы до сих пор жить в России. Умаров посоветовал лидеру "Машины времени" покинуть страну и переехать в США, о которых Макаревич столь лестно отзывается.

Министр заявил, что со многими представителями эстрады России происходит что-то неладное, поскольку многие неоднозначно отзываются о ситуации в стране.