Макаревич: россиян превращают в «злобных дебилов»

Андрей Макаревич авторитетно заявил, что россиян целенаправленно превращают в "злобных дебилов". Об этом российский музыкант написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Известный российский деятель культуры Андрей Макаревич весьма неоднозначно высказался о государственной политике России и отметил, что россиян сейчас превращают в "злобных дебилов". На своей странице в Facebook музыкант разместил красноречивый пост и заявил, что именно государственная пропаганда напрямую влияет на самосознание граждан России. Макаревич сравнил ситуацию в России с Америкой.

По его словам, в США пропаганда действует не так явно, а люди там добрее и веселее. В то же время, политики в России превращают граждан в "злобных дебилов", которые подвержены "двадцать пятому кадру".

Российский музыкант отмечает, что стоит спилить Останкинскую башню, ибо именно она корень всех бед российского народа.