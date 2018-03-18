В США фермер нашел удава с двумя головами

Во Флориде, США, фермер сделал уникальную находку. Отмечается, что он принес ветеринарам новорожденного удава с двумя головами.

Как стало известно, на своем участке фермер случайно наткнулся на своего рода аномалию. Он нашел довольно редкого удава с двумя головами, который только появился на свет. Ветеринарам удалось выяснить, что обнаруженная змея обладала не только двумя головами, но и двумя сердцами и пищеводами.

Специалисты рассказали, что такие змеи редко выживают в дикой среде, так как не могут раздобыть достаточно пропитания. Ветеринары предполагают, что у змеи с двумя головами могут быть общие почки, а из-за того, что ей требуется два раза больше еды, могут возникнуть проблемы с дефекацией.