В Нью-Йорке представили уникальную секс-машину

Музей секса в Нью-Йорке представил секс-машину, способную довести девушку до оргазма за пару минут. Разработчик утверждает, что вдохновился историей о пастушке и сером волке и создал такое седло с дилдо.

Поверхность седла силиконовая, а сам вибратор резиновый. К нему присоединён пульт управления, с помощью которого можно задавать настройки частоте вибрацией и колебаний седла. Это немного похоже на ковбойские развлечения, когда на родео мужчина пытается оседлать быка. В данном случае, ковбоем может выступать даже хрупкая девушка.

Представители музея секса в Нью-Йорке отметили, что с помощью пульта управления можно задавать параметры длины дилдо. Имеется также две силиконовые насадки, а гостям музея предоставляют возможность испытать секс-машину. Создатели данного устройства ранее уже презентовали дилдо с квадрокоптером. Так девушка может управлять беспилотником и задавать темп проникновения.