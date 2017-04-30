Полиция, отказавшись расследовать смешное преступление, заплатит 2,5 миллиона долларов пострадавшим

Один из полицейских участков на севере Калифорнии посчитал заявление о похищении женщины смешным и, приняв его за розыгрыш, отказался расследовать.





В 2015 году пара из города Вальехо подверглась нападению преступника. Долго следив за ними при помощи дрона, он залез в их дом, завязал повязки на глаза и заставил выпить наркотик, чтобы жертвы уснули. После он похитил девушку и два дня продержал её в своём доме. Там же он неоднократно насиловал её на камеру, а через два дня отпустил.



Похитителя нашли по его следам, оставленным на другом месте преступления. К тому моменту пара уже подала иск в суд на полицейский участок. Тогда же обнаружилось, что заявление со «смешным» и неправдоподобным похищением было правдой. Недавно суд принудил департамент выплатить пострадавшим 2,5 миллиона долларов. Преступник попал в тюрьму на 40 лет.