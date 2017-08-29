На картах Google нашли несуществующий остров Басты

На картах от компании Google был найден небольшой остров, который никак не зарегистрирован. Участок суши не имеет своего официального названия, но в Сети он известен как остров Басты Раймса.

Такое имя островок получил среди пользователей интернета, так как сам он никак не зарегистрирован. Он находится в пруду парка города Шрусбери, который относится к штату Массачусетс. Размеры острова действительно не большие и составляют 12 метров, как в ширину, так и в длину. Один из пользователей Сети предложил назвать островок в честь его любимого исполнителя – рэпера Басты Раймса. Он считает, что кумиру понравилось бы такое название для участка суши в парке.

Однако мужчина получил отказ от властей города. Оказалось, что назвать остров именем человека можно лишь в том случае, если звезда мертва на протяжении пяти лет. По этой причине остров остался без названия, но для интернет-аудитории он закрепился именно с именем известного американского певца Басты Раймса.