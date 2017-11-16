Платтсбург стал первым городом, где установили запрет на майнинг криптовалюты

В Платтсбурге в США власти запрещают добывать криптовалюту. Всё дело в том, что очень сильно выросли счета за электричество, как сообщает VladTime.

Мэр Платтсбурга отметил, что здесь люди меньше всего платят за свет – расценки в других частях США вдвое превышают те, что в данном городе. Также есть свои льготы для промышленных предприятий. В итоге, Платтсбург очень сильно приглянулся добытчикам криптовалюты, которые стали воспринимать населённый пункт, как свою базу.

Однако на такого рода деятельность тратится астрономическое количество электричества. Потому по итогам января и февраля жители Платтсбурга получили огромные счета за данный вид энергии с повышением минимум на 100 долларов. Они стали жаловаться администрации города, и тогда в мэрии решили установить официальный запрет на то, чтобы добывать криптовалюту. Пока он составляет 18 месяцев.