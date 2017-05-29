Любовница Трампа рассказала об угрозах физической расправы

Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс подверглась угрозе физической расправы со стороны Дональда Трампа. На днях, адвокат Дэниелс заявил о том, что девушка строго хранила конфиденциальность информации о ее интимных связях с действующим президентом США. С таким заявлением, сторона защиты выступила на канале MSNBC и CNN в эту пятницу.

В своем интервью актриса утверждала, что ее роман с президентом длился начиная с 2006 года и продолжался несколько месяце. Трамп всячески отрицает данные сведения, рассказав о письме которое было адресовано его частному адвокату Майклу Коэнэ. Актриса предлагала 130 тысяч долларов за аннулирование договора о неразглашении конфиденциальной информации. Данное письмо было проигнорировано.

В свою очередь, актриса подала иск в суд общей юрисдикции находящийся в Лос-Анджелесе. В содержании она заявила, что Трамп никогда не подписывал согласие о неразглашении которое предоставил его адвокат на прошлой неделе.