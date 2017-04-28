«Морозы только в плюс»: Жительница Киева рассказала о секрете молодости

Несмотря на середину марта, погода совсем не весенняя. Однако жительница Киева, 32-летняя Инна Владимирская, утверждает, что такие условия не только не приведут к простуде, а даже дадут шанс омолодиться.

Девушка каждые выходные совершает пробежку на берегу реки Днепр, а также окунается в воду. Всё это Инна Владимирская проделывает голышом. Стоит отметить, что Днепр считается одной из самых холодных рек Европы. Температура воды тут регулярно падает до -9 градусов по Цельсию, как сообщает «Версия.Инфо».

Инна Владимирская заявляет, что такой режим позволяет ей сохранять молодость, а также улучшает кровообращение. Погружение к холодную воду даёт возможность повысить мышечный тонус и избавить от боли в суставах. Фактически, кожа омолаживается. Инна Владимирская отмечает, что такой ритуал для своего здоровья она проводит уже в течение 9 лет, иногда – вместе с супругом, подчёркивая, что не раз убеждалась в эффективности своего режима.