В США студенты вышли на митинг с требованием запретить продажу оружия

Тысячи студентов в США вышли из аудиторий университетов, чтобы продемонстрировать недовольство свободной торговли вооружением на территории страны. Они размахивали плакатами и скандировали требования ужесточить законы о безопасном ношении пистолета.

Акции забастовки в США начались в 10:00 по местному времени. Сообщается, что лишь во Флориде поддержать митингующих вышло более тысячи человек. Студенты бросили занятия и, не побоявшись отчисления, отправились на главные площади городов в штате. Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия присоединились к протестантам. В основном недовольные студенты требуют запретить свободную торговлю оружием на территории США. Причиной тому стали неоднократные случаи жестоких нападений на школьников и студентов, захват заложников.

«Если наши выбранные должностные лица не берут на себя ответственность за свое бездействие по обе стороны от прохода, то мы будем выгонять их на улицу из офиса», - заявил организатор одного из митингов. В минобороны на данный момент никак не прокомментировали соответствующие митинги в США.