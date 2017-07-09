Секс-блогерша из Нигерии предложила бороться с прыщами с помощью спермы, используя ее в качестве маски для лица. Девушка, у которой больше 50 тысяч подписчиков, считает, что после этой процедуры можно избавиться от проблемы.

Западные СМИ сообщают о секс-блогерше из Нигерии, которая недавно поделилась со своими поклонницами новым способом, с помощью которого можно забыть о прыщах. По ее словам, в этих целях она стала использовать сперму и советует также поступать другим. Блогерша говорит, что после секса следует собирать сперму партнера и делать из нее маску для лица. По ее личному опыту, эффект от этого не заставляет себя ждать.

Стоит отметить, что медицина в состоянии подтвердить высказывание секс-блогерши. Как утверждают многие медики, в мужской сперме действительно содержатся компоненты, которые могут улучшить состояние кожи, волос и даже ногтей. Так, существуют даже крема, которые изготавливаются на основе спермы крупных животных.