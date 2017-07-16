Учитель биологии из США скормил щенка черепахе на глазах у подростков

Агентство The Mirror сообщает о ситуации, которая произошла в одной из школ Айдахо в США. Там на глазах у подростков учитель биологии скормил больного щенка черепахе.

Полиция США производит следствие по делу учителя, на которого пожаловались некоторые родители учащихся. Дело в том, что во время одних дополнительных занятий педагог решил показать детям, какие естественные процессы происходят в дикой природе. Он принес на урок маленького больного щенка и свою черепаху. После этого он на глазах у всех скормил собаку морскому животному. Некоторым детям понравился урок, другие же рассказали родителям, что им было неприятно на это смотреть.

После этого начались все разбирательства. К делу подключились зоозащитники. Они настаивали на том, что учитель не может продолжть работу по специальности, так как его методы обучения ненормальны и не подходят для подростков.

Тем не менее, другая часть учащихся и даже родителей встала на защиту учителя биологии. Школьники говорили, что им нравится, как мужчина совершает обучение и то, что на уроках он показывает им различных животных.