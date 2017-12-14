Девушка из США за четыре тысячи долларов разрезала глаза ради сходства с Барби‍

Девушка из Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) Офелия Венити за четыре тысячи долларов разрезала глаза ради сходства с Барби‍. Это была одна из ее последних операций у пластического хирурга - блефаропластика.

Западные СМИ сообщают историю об одной девушке по имени Офелия Венити, которая потратила целое состояние, чтобы выглядеть как настоящая кукла Барби. Она родилась в Азии, однако уже давно проживает в США. Сейчас ей 30 лет, и за годы своей жизни она перенесла не одну пластическую операцию. Как она сама уточняет, ее идеал - классическая Барби, ведь в настоящее время появилось множество ее вариаций. Офелия Венити имеет 72 тысячи поклонников в фотохостинге Instagram и регулярно радует их новыми фотографиями себя.

У этой девушки есть молодой человек, с которым она встречается уже давно. Он поделился с журналистами, что терпимо относится к такому увлечению своей девушки менять свое тело, хотя она прошла уже через множество опасных операций, в том числе по разрезу глаз. Молодой человек Венити говорит, что таким образом она борется со своей низкой самооценкой.