Поклонники испекли шоколадную «Ким Кардашьян» в натуральную величину

Пекари из США, которые оказались ярыми поклонниками светской львицы Ким Кардашьян, испекли уникальный торт, который представлял собой знаменитость в натуральную величину. Об этом передают зарубежные СМИ.

Стало известно, что на создание уникального шоколадного торта пекари потратили десять дней и более 1,6 миллиона долларов. Торт пекли по фотографии знаменитости, и он получился такого же роста, как и сама светская львица. Сообщается, что всего два элемента на торте не были съедобны: заказное ожерелье из бриллиантов и браслет.

Представитель компании Couture to Cakes рассказал журналистам, что фактическую стоимость самого торта раскрыть не могут. Однако одни только украшения для «шоколадной Ким» обошлись в 1,6 миллиона долларов.