Королевский эксперт: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не нашли общий язык

По словам королевского эксперта, герцогиня Кейт Миддлтон и бывшая актриса Меган Маркл так и не смогли найти общий язык, а потому предпочитают не пересекаться во дворце. Известно, что девушки встречаются только на официальных приёмах и королевских мероприятиях.

Ричард Фитцвильямс рассказал, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и невеста принца Гарри Меган Маркл так и не смогли подружиться, и это несмотря на то, что очень похожи друг на друга. Королевский эксперт утверждает, что с появлением Маркл во дворце, Миддлтон почувствовала давление со стороны британского общества, которые постоянно сравнивают двух избранниц принцев Уильяма и Гарри.

«Кейт и Меган не знают друг друга достаточно хорошо, однако и не стремятся этого делать», - сообщил Ричард Фитцвильямс. Также ранее сообщалось, что Кейт осталась недовольной из-за того, что наряд Маркл стоит намного больше, чем её свадебное платье.