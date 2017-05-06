В Англии врачи из-за беременности ампутировали женщине конечности

Ужасающий случай произошёл в городке Лутон, что в Англии. Две неудачные беременности привели молодую женщину на стол хирургам, которые ампутировали ей конечности.





В 2014 году Магдалена Малец узнала, что у неё случился выкидыш на первых неделях её третьей беременности. А уже через несколько дней её отпустили с сильными болями и кровотечением домой, дав в дорогу немного болеутоляющих. Спустя месяц женщина вернулась в клинику Luton and Dunstable University Hospital, где её разочаровали новостью о внематочной беременности. Прислушавшись к словам врачей, Магдалена согласилась на операцию по прерыванию беременности, и одновременно ей пересадили почку.



Во время реабилитации женщина стала замечать странные изменения в своём теле. Магдалене вскоре поставили диагноз «ишемия конечностей». Как оказалось позднее, тотальное несоблюдения правил гигиены привело к тому, что врачи занесли пациентке инфекцию в кровь. Проигнорировав первые признаки развивающегося сепсиса, на поздних стадиях заболевания хирурги решили, что больше ждать они не могут и ампутировали молодой женщине ноги, правую кисть и пальцы левой кисти. Магдалена попадала иск на персонал больницы, однако она уверена, что никакой исход не вернёт ей прежней счастливой жизни.