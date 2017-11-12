В Англии директора школы обвинили за осуждение школьников с лишним весом

Родители учеников одной из школ графства Бакингемшир возмущены поведением директора. Недовольство вызвало заявление о том, что у детей начинаются проблемы с лишним весом.

Хью Хамфрис разослал родителям своих учеников письма, сообщающие о том, что дети в их школе более толстые, чем в других школах. Также он предложил ходить школьникам пешком до учебного заведения. Родители учеников начальных классов были возмущены такому сообщению, после чего подали на Хью жалобу ради урегулирования конфликта, и обратились к прессе. Помимо этого они требуют извинений от директора школы.

Сам Хью Хамфрис не видит ничего предосудительного в своем сообщении. По его мнению, это обычная забота о здоровье своих учеников, и даже привел доказательства. Он сообщил, что на данный момент в его школе дети с избыточным весом составляют 43%. А вот при поступлении детей в учебное заведение этот показатель был равен всего 15%. Стоит отметить, Великобритания является одной из лидирующих стран по показателям людей с лишним весом. На данный момент идут разбирательства между директором школы и родителями учеников.