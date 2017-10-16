Бывшая наркоманка рассказала, что заставило её выдавить себе глаза

Западная пресса писала о девушке по имени Кейли Мутарт в феврале этого года. Находясь под воздействием метамфетамина, она выдавила себе глаза после службы в церкви.





20-летняя Кейли Мутарт была на хорошем счету у учителей, однако после окончания школы она решила сразу пойти работать. Медленно нарастающие проблемы с друзьями и молодым человеком привели Кейли от марихуаны и алкоголя к более тяжёлым веществам.



Кейли всегда была верующей девушкой и курение метамфетамина заставляло её почувствовать себя ближе к Богу. Она призналась, что её мама собиралась отдать дочь в реабилитационную клинику, поэтому Кейли решила напоследок выкурить столько наркотика, сколько получится. Сильнейшие галлюцинации не оставляли её несколько дней, а после очередной службы в её голове поселилась мысль о том, что она сможет спасти человечество, если выдавит свои глаза.



Помешать ей не смогли ни священники, ни сильные мужчины, и девушка совершила непоправимое. Сегодня Кейли слепа. Она прошла лечение в Центре наркологической реабилитации и психиатрической больнице. Теперь она даёт интервью, делясь своим опытом употребления наркотиков.