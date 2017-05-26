В штате Айова двух медсестёр будут судить за секс с пациентами

Полиция американского штата Айова задержала двух медсестёр, которые подозреваются в склонении к сексу двух своих пациентов. Кроме того, девушки также помогли им сбежать.





22-летняя Пейдж и 25-летняя Меган работали профессиональными медсёстрами в Центре психиатрической и наркологической реабилитации. В их центр зачастую пациенты попадали согласно решению суда. Однако девушки, зная об опасности, представляемой их подопечными, решили переступить черту. Во время пребывания пациентов на реабилитации они вместе создавали план побега.



Когда медсёстры не вышли на смену, а больных не обнаружили в палатах, сотрудники центра обратились в полицию. Все пропавшие были обнаружены вскоре. Больных вернули в разные центры, а девушек передали под контроль полиции. Сейчас они освобождены под залог в 2000 долларов и ожидают судебное слушание по обвинению в сексуальной эксплуатации.