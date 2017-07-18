Парижский музей организует мероприятие для нудистов

Один из парижских музеев решил провести необычное мероприятие для своих посетителей. Любой желающий сможет посетить выставку в Palais de Toyko обнаженным.

О столь необычном предложении рассказала ассоциация нудистов Парижа на своей странице в Twitter. Администрация музея современного искусства согласилась предоставить уникальную возможность любителям публичного обнажения. Мероприятие пройдет один день в году, а именно – 5 мая 2018 года.

Посетители смогут пройтись по музею и рассмотреть экспонаты в ожидании всех остальных участников мероприятия, пока они сдают свои пальто и остальную одежду. Стоит уточнить, что Palais de Toyko будет открыт и для прочих любителей искусства, которые будут не против столь удивительной компании. Тем же, кто желает посетить мероприятие обнаженным стоит зарегистрировать свое посещение в ассоциации нудистов Парижа.

Сейчас в Париже насчитывается около 2,6 миллиона нудистов, поэтому не удивительно, что именно в столице Франции движение такого рода шагнуло далеко вперед. Ранее в восточной части города открылась первая зона для любителей остаться без одежды, последующим успехом стал первый ресторан для нудистов.