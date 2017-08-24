СМИ: Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз беременна

Сын супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз был потрясен, когда авторитетное издание Metro проинформировало общественность о беременности его 70-летней матери.

Сообщается, что газета Metro недавно опубликовала новость о том, что герцогиня Корнуольская находится на восьмом месяце беременности. Данная информация очень смутила её взрослого сына, который был удивлен, что его 70-летняя мать находится в положении.

Как выяснилось позже, журналисты издания просто перепутали титулы и вместо герцогини Кембриджской, а это Кейт Миддлтон, написали герцогиня Корнуольская. Издание уже написало опровержение и исправило нелепую ошибку.