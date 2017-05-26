В Канаде врачи возмущены повышением своих зарплат

В Канаде медики высказались против повышения их заработных плат. Они направили открытое письмо к властям, в котором говорится, что надбавку следует вернуть в казну и направить ее на нужды здравоохранения.

Как стало известно, правительство приняло решение увеличить врачам зарплату, однако это их вовсе не порадовало. Они выразили недоумение по этому поводу, отметив, что такой рост зарплат на фоне работы медсестер в тяжелых условиях и клерков выглядит вовсе неуместным. Медики отмечают, что из-за некоторых сокращений в бюджете на здравоохранение, многие пациенты просто не могут получать необходимые услуги.

Более 500 врачей и 150 студентов составили открытое письмо, в котором попросили правительство отправить средства, выделенные на повышение заработной платы, в другое русло, которое пойдет на пользу всему обществу, а не только карману медиков.