McDonald's в честь 8 марта перевернула свой логотип

Известная американская компания McDonald's решила порадовать женщин с Международным женским днем своеобразным подарком. Ради этого она специально перевернула свой логотип так, чтобы образовалась буква W - women, что в переводе означает "женщины".

Всего лишь на один день компания McDonald's решила внести некоторые изменения в свой логотип. Известно, что на логотипе компании красуется буква М, однако в честь 8 марта самую главную букву на логотипе решили перевернуть. Таким образом, логотип McDonald's теперь украшает буква W, которая ассоциируется со словом women (женщины).

Представители компании рассказали, что около шестой части всех менеджеров ресторанов быстрого питания составляют женщины, потому администрация и решила внести некоторые изменения в свой логотип, чтобы в такой праздник прекрасная половина человечества чувствовала свою значимость.