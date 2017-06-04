BrewDog выпустила "пиво для девочек" к 8 Марта

Компания BrewDog выпустила так называемое "пиво для девочек" к 8 марта. Новый сорт ничем не будет отличаться от своих предшественников, кроме розовой этикетки и характерного названия, Pink IPA.

Как отмечают представители британской пивоварни BrewDog, новинка "Пиво для девочек" будет продаваться во всех барах со скидкой 20% только тем, кто "идентифицирует себя как женщина". Производство Pink IPA напрямую связано с борьбой против сексизма, а часть средств в виде 20% от выручки пойдут именно на эту проблему современного общества.

Кроме того, такая скидка символически связана с тем, что на данный момент в Британии мужчины имеют заработок на 20% выше, чем женщины.

Однако, стоит отметить, что многие критики восприняли выпуск "розового" пива исключительно как ход маркетинга, поскольку борьба с сексизмом под лозунгом "Для девочек только "девичье" пиво" выглядит, по меньшей мере, странно.