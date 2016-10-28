Жители Великобритании подали в суд на правительство из-за глобального потепления

Жители Великобритании подали в суд на правительство государства. Причиной этому послужило отсутствие амбициозных целей по борьбе с климатическими условиями от властей.

11 человек, в возрасте от 9 до 79 подали иск в Верховный Суд Объединенного Королевства. Причиной тому послужило то, что цели правительства на 2050 год незаконна по соображениям современной науки, а так же противоречат Парижскому соглашению в сфере экологии.

Группа людей хочет заставить правительство пересмотреть цели на 2050 год, основываясь на законе об изменении климата от 2008 года. В нем говорилось о том, что правительство снизит выброс углекислого газа на 80% по отношению к последнему десятилетию прошлого века. Это позволило бы ограничить повышение температуры на 2 градуса по Цельсию в мире. Однако новейшие исследования ставят более высокие цели, и хотят добиться высокого и амбициозного показателя в 1,5 градуса.

По мнению истцов, жалоба в суд покажет, насколько серьезно воспринимается Парижское соглашение, и на что готово правительство Великобритании в данном вопросе. Они полагают, что наука хорошо отображает тенденцию агрессивного вмешательства в природу.