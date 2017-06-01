«Яндекс» опубликовал средний чек на подароки к 8 марта

Интернет-портал "Яндекс.Кассы" опубликовал средний чек на подарки для женщин к 8 марта. Согласно последним подсчетам, запросы дам выросли в два раза по сравнению с прошлым годом.

В канун праздника Международного женского дня траты мужчин значительным образом возросли. Представители сильного пола стремятся изо всех сил угодить своим близким, а, следовательно, влетают в копеечку.

Судя по подсчета сервиса "Яндекс.Кассы", в 2018 году средний чек на подарки к 8 марта возрос до 1850 рублей, что в два раза больше, нежели он составлял год назад. Наиболее затратными обходятся смартфоны и прочие новинки техники. На это добро мужчины, в среднем, тратят 7,8 тысяч рублей. На спортивные товары и туристические путевки сумма немного меньше, и составляет 7,5 тысяч рублей.

Мужчины, которые решили побаловать свою избранницу украшениями, тратят в среднем около 6,2 тысяч рублей, а чек за косметику и парфюмерию обходится около 3 тысяч.

К тому же, отмечается, что в последнее время значительно возрос спрос на заказ еды на дом, а именно в четыре раза по сравнению с тем же периодом в 2017 году.