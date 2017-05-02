В Китае 2-летний ребенок заблокировал iPhone мамы на 47 лет

В китайском Шанхае двухлетний ребенок заблокировал iPhone своей матери на 47,5 лет. Отмечается, что мальчик несколько раз вводил неправильный пароль и теперь следующая попытка ввода будет предоставлена через 25 миллионов минут.

Как стало известно, в Шанхае женщина дала своему двухлетнему сыну свой iPhone для того, чтобы мальчик посмотрел развивающие мультики, пока она занята делами. В какой-то момент гаджет внезапно заблокировался и малыш принялся вводить различные комбинации в попытке включить мультики. Так продолжалось до тех пор, пока он не начал нервничать и мама забрала у него iPhone. Как оказалось, ребенку удалось заблокировать телефон мамы на 25 миллионов минут или же 47,5 лет.

Подождав пару дней, в надежде на то, что смартфон самостоятельно начнет работать, женщина все же отправилась в сервисный центр. Там ей сбросили телефон на заводские настройки и iPhone вновь заработал. Как рассказал сотрудник сервисного центра, к нему уже обращались с подобной проблемой, однако тогда гаджет был заблокирован на 80 лет.