Порнозвезда подала иск в суд на американского президента Дональда Трампа

Порноактриса Стефани Клиффорд подала иск в суд на американского президента Дональда Трампа. Отмечается, что иск связан с разглашением информации по поводу сексуальной связи порнозвезды и американского лидера.

Как сообщается, порнозвезда обратилась в суд из-за договора об умалчивании данных о ее интимной связи с Трампом. Как заявила Клиффорд,во время подписания договора Трамп передал это право своему адвокату, хотя сама порнозвезда лично поставила свою подпись. Из-за этого она обратилась в суд и потребовала признать договор недействительным.

Стоит отметить, что Клиффорд являлась любовницей американского президента в период с 2006 по 2007 год. Чтобы в 2016 году в разгар президентской кампании эта информация не стала достоянием общественности, адвокат Трампа заплатил актрисе фильмов для взрослых 130 тысяч долларов.

Также ранее сообщалось о том, что Клиффорд раскрыла секреты ее сексуальной жизни с Трампом. По словам актрисы, ничего "сверхъестественного" в постели президент не вытворял, все происходило в одной позе и "по учебнику", чего и следовало ожидать от человека в его возрасте.