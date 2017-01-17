Levi’s будет производить джинсы с помощью лазера

Представители компании Levi’s рассказали, что решили отказаться от химикатов при производстве джинсов и теперь будут воздействовать на материал с помощью лазера. Новый проект, в ходе которого они реализуют задачу, назвали Project FLX.

Не так давно на официальном канале компании Levi’s в видеохостинге YouTube появилось информативное видео, в ходе которого представители бренда рассказали о нововведении, с помощью которого теперь будет проходить производство джинсов. Ранее для производства фирменных вещей этого типа использовались химические вещества, однако теперь ей на замену придут другие технологии.

Руководство компании запустило проект Project FLX. Он подразумевает внедрение в процесс изготовления джинсов специального оборудования, которое предполагает использование лазера. Вначале дизайнер рисует изображение того, как должен выглядеть товар, а после машина переносит его на джинсы. Такая процедура занимает значительно меньше времени и является более безопасной для окружающей среды.