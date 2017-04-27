В Бельгии оберегают жителей от ядерной катастрофы таблетками с йодом

Жителям Бельгии начали выдавать таблетки с йодом на случай, если произойдет ядерная катастрофа. Отмечается, что со вторника, 6 марта, каждый желающий может получить эти таблетки в аптеке.

Как стало известно, сегодня в Бельгии всем жителям и туристам стали бесплатно раздавать таблетки с содержанием йода, употребление которых должно помочь снизить уровень радиационного заражения. Это делается на тот случай, если в Бельгии произойдет ядерная катастрофа. Сообщается, что с сегодняшнего дня любой желающий может придти в любую аптеку и сообщить о том, что ему требуются таблетки с йодом.

Стоит отметить, что подобная акция связана с тем, что МВД Бельгии разработало план новой программы по ядерной безопасности, согласно которому всем жителям требуется предоставить специальные таблетки для защиты от радиации. Власти страны считают, что в Бельгии существует довольно слабый риск масштабной ядерной катастрофы, однако она не исключается.