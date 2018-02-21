Посольство США объяснило отказ Рыбке о получении политубежища

Посольство США в Минске прокомментировало невозможность получения Рыбкой политического убежища. Анастасия Вашукевич может рассчитывать исключительно на статус беженца.

Скандально известная работница эскорт-агентства Настя Рыбка не получит политическое убежище в США из-за своей некомпетентности. Прежде чем заявлять о ходатайстве, она не ознакомилась с законодательством страны, к которой обращается за помощью. Сегодня стало известно, что в политубежище Рыбке было отказано.

Представители посольства США в Минске прокомментировали данную ситуацию, отметив, что политическое убежище в США предоставляется только тем лицам, которые находятся на территории государства.

В таком случае, Анастасия Вашукевич может рассчитывать только на статус беженца. Рассмотрением заявлений подобного рода занимается служба гражданства и иммиграции.