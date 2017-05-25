В Великобритании не беременная женщина родила здорового мальчика

В Уэльсе произошёл удивительный случай, когда женщина, не зная, что носит под сердцем ребёнка, внезапно родила.





Во время рождественских праздников девушка по имени Рианнон думала, что стремительно набирает вес из-за ломящихся от блюд столов и даже немного ограничила себя в пище. Девушка была недовольна своим видом, когда заметила хорошо выделяющийся живот. Вскоре после этого она стала чувствовать тяжесть, а 2 марта с ней произошло необычайное чудо.



Она пожаловалась своему парню на сильные боли в животе. Молодой человек по имени Гарет позвонил в «скорую» и описал состояние подруги как такое, «будто она вот-вот родит». Притом он утверждал, что Рианнон не было беременной, пока не услышал крик новорожденного Филиппа. С подсказками оператора-медика Гарет принял роды и оказал первую помощь. Сейчас родители и малыш дома и чувствуют себя отлично.