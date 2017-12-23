Самые высокие и быстрые в мире американские горки произведены в Лихтенштейне

Несмотря на географическую «мизерность» страны на карте, Лихтенштейн является производителем трёх американских горок, которые признаны самыми высокими и быстрыми в мире.





Именно в этой стране была создана фирма-производитель Intamin, ответственная за появление этих гигантов. Например, горка «Formula Rossa» высотой 52 м, расположенная в парке Ferrari World в Абу-Даби (ОАЭ), разгоняется до 240 км/ч за 4,9 секунды, что схоже со стартовой катапультой на авианосце. Это делает её самой быстрой горкой в мире.

А известный аттракцион «Kingda Ka» находится в парке Six Flags Great Adventure в штате Нью-Джерси. Гидравлика разгоняет вагонетки до 200 км/ч за 3,5 секунды. Её высота равна 139 метрам. Однако вскоре эти горки потеряют статус «самых». В 2020 году в Орландо, Флорида, появится 152-метровая горка «Skyscraper», которая не уступит конкурентам в скорости. Кроме того, она будет оснащена самым резким свободным падением и самой сильной инверсией.