Мемы на акции "прикрути" заполонили Сеть

Новый мем появился в социальных сетях – «прикрути». Поводом для его появления послужило недавнее высказывание президента Украины Петра Порошенко про необходимость уменьшить использование газа.

Данную меру предложили провести примерно до конца первой декады марта. А для учащихся детских садов, школ и высших учебных заведений – устроить каникулы, что бы ученики не мерзли в кабинетах. Причиной послужило решение Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплачивать компенсацию «Нефтегазу» в размере $4,63 миллиарда.

После этого российская нефтяная компания заявила, что расторгает контракты по поставке газа на Украину. Новый договор с польской компанией не могут привести к быстрому решению проблемы.

Президент Украины заявил, что населению страны временно стоит «прикрутить» вентиль подачи газа. Интернет-пользователям стало интересно, решится ли сам политик на такие меры. Так же разгорелись споры между теми, кто решил «прикрутить» и теми, кто не будет следовать просьбе. Многие из них отметили, что уменьшение подачи газа в квартиры приведет к полному замерзанию, так как в них уже достаточно холодно.