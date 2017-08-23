Москва признана самым популярным регионом среди иностранных туристов‍

Посредством популярного сервиса Maps.me было определено, какие российские регионы наиболее популярны среди иностранных туристов. Лидирующую позицию заняла столица России, Москва.

Среди наиболее популярных туристических направлений для иностранцев именно Москва оказалась лидером. Известный среди любителей путешествий портал Maps.me составил список наиболее посещаемых регионов России среди туристов из зарубежья.

Таким образом, Москва и Санкт-Петербург заняли первое и второе места соответственно. Помимо этих культовых центров, туристы иностранные туристы предпочитают отдыхать в Карелии, Бурятии, Архангельской, Свердловской и Калининградской области.

Наименее "раскрученными" регионами были признаны Тамбов, Калмыкия и Еврейская автономная область.