Матвиенко заявила о возможности восстания машин‍

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что восстание машин, несмотря на определенный элемент фантастики, вполне вероятно в обозримом будущем. Об этом стало известно сегодня во время Международного форума труда.

На данный момент в Санкт-Петербурге проходит Международный форум труда, в котором принимают активное участие 5 тысяч специалистов из 50 государств мира.

Во время своего выступления председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что инновационные технологии вскоре действительно захватят мир. Она отметила, что человеческая жизнь сейчас в большей мере автоматизирована, а искусственный интеллект в обозримом будущем восстанет против своих создателей.

Матвиенко подчеркивает, что, несмотря на фантастичность подобного развития, это может иметь место быть. Однако что именно предлагает в таком случае глава Совета Федерации и как, по ее мнению, планета может избежать угрозы, неизвестно.