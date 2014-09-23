В китайском McDonald's начали продавать экзотический "русский" бургер с колбасой

В Китае в сети ресторанов McDonald's стартовала новая акция, в рамках которой начали продавать настоящий "русский" бургер с копченой колбаской. Китайцы уверены, что именно семь миллиметров копченой колбасы смогут передать поистине чистый русский дух.

В китайских McDonald's началась акция национальной кухни. В рамках этого, в меню были введены "русский", "немецкий" и "аляскинский" бургеры. Китайцы считают, что вместо котлеты для "русского" бургера больше всего подойдет ломтик копченой колбасы, толщиной ровно в семь миллиметров. Булочка, два кусочка золотистой курочки, ломтик копченой колбаски, зелень и сыр - вот практически все составляющие "рашенбургера".

В описании к новому блюду говорится, что это и есть поистине чистый русский аромат и предлагается покупателям насладиться экзотикой. "Русский" бургер и напиток - такой набор обойдется посетителям McDonald's в 18 юаней, то есть около 160 рублей.

В настоящий момент остается неизвестным, как посетители McDonald's отнеслись к подобному экзотическому блюду и есть ли спрос на "рашенбургер".

Стоит отметить, что посетителям также предлагается экзотический "немецкий" бургер со знаменитыми сосисками и "аляскинский" необыкновенный бургер со вкусной рыбой.