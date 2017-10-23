Эксперты раскрыли секрет идеального цветочного букета на 8 марта

Эксперты в сфере этикета раскрыли секрет, как выгодно и эффектно порадовать любимых цветочным букетом на 8 марта. Главное в этом деле - чувства вкуса и меры.

Международный женский день, в народе именуемый "8-м марта", является отличным поводом, чтобы порадовать своих любимых и продемонстрировать свою признательность. Как и всегда, утром в этом день перед цветочными киосками будут стоять толпы мужчин, желающих приобрести самый красивый букет для Той Единственной. Однако отнюдь не все представители сильного пола знают, что цветочный этикет - вещь весьма тонкая и требует особого подхода.

Так, эксперты подчеркивают, что для наибольшего эффекта стоит предусмотреть все детали. Если вы хотите порадовать молодую девушку, лучше выбрать нежный букет из едва раскрывшихся роз пастельных тонов, если же ваша избранница - дама среднего возраста, ей наверняка придется по душе охапка красных роз.

К тому же, стоит обратить внимание на обертку, ведь цветы всегда должны из нее выглядывать, а саму бумагу стоит выбрать нейтрального цвета.

Некоторые нюансы касаются также и преподнесению букета. Мужчина должен держать цветы в левой руке и только после приветствия с женщиной переложить букет в правую руку и вручить его.

В любом случае, специалисты утверждают, что подарок должен быть от искреннего сердца, а в таком случае, все детали становятся совершенно неважными.