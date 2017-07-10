«Ростелеком» порадует абонентов мобильной связи приятными подарками

Компания "Ростелеком" запустила акцию "Бесплатный месяц" в Центральной России. Ее суть заключается в 100% скидке на абонентскую плату в четвертый месяц пользования услугами мобильной связи.

Новая акция предусматривает, что пользователи таких тарифных планов, как «На Всех L», «На Всех XL», «Суперсимка L» и «Суперсимка XL» получит стопроцентную скидку на четвертый месяц пользования услугами оператора мобильной связи. Представители "Ростелекома" отмечают, что каждый может присоединиться к акции до 31 марта.

Ко всему прочему, условия акции также предусматривают дополнительные 15 Гигабайт Интернета в случае, если абонент пополнить счет на сумму выше 300 рублей.

Директор проектно-продуктового офиса макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Максим Иванов заявляет, что именно пакетные тарифы на данный момент являются самыми удобными в использовании. Более подробная информация доступна в центре продаж и обслуживания клиентов компании "Ростелеком".